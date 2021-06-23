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Балетки вернулись! Какие модели в тренде, а про какие лучше забыть

Балетки вернулись! Какие модели в тренде, а про какие лучше забыть

Пару сезонов назад балетки, не прощаясь, ушли из всех модных рекомендаций. А нынче они вновь с нами, но уже видоизменившиеся и более стильные.

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