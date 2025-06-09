Киркоров снова предстал перед судом — на кону 10 миллионов

Филипп Бедросович остался недоволен результатом ремонта. Филипп Киркоров кадр из видеоФилипп Киркоров приобрел роскошный пентхаус в Москве площадью 600 квадратных метров 4 года назад, заплатив за недвижимость рекордную сумму в размере одного миллиарда рублей.
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