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Татар-информ

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Объявлена угроза атаки БПЛА на 10 городов Татарстана

Объявлена угроза атаки БПЛА на 10 городов Татарстана

На 10 городов Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань, Зеленодольск, Чистополь, Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск.

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