Бюст Георгию Жукову официально открылся в Барнауле на месте старого закладного камня

Около 25 лет на площади Жукова стоял закладной камень, обещающий поставить памятник маршалу Победы. Теперь бюст полководцу, наконец, открылся на этом месте 12 июня 2024 года в Барнауле официально открыли памятник маршалу Победы Георгию Жукову на площади имени полководца.
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