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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлана Журова: «Надеюсь, Валиева, смотря на Трусову, тоже вдохновится. Было бы интересно посмотреть на это противостояние еще раз»

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что хотела бы увидеть противостояние Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

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