Основательнице Wildberries Бакальчук поставят памятник при жизни

Скульптура из антивандального пластика скоро появится в Красногорске, но ненадолго.В подмосковном Красногорске основательнице маркетплейса Wildberries Татьяне Бакальчук поставят памятник – скульптуру в полный рост из антивандального пластика с золотистым покрытием.
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