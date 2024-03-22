Основательнице Wildberries Бакальчук поставят памятник при жизни

Скульптура из антивандального пластика скоро появится в Красногорске, но ненадолго.В подмосковном Красногорске основательнице маркетплейса Wildberries Татьяне Бакальчук поставят памятник – скульптуру в полный рост из антивандального пластика с золотистым покрытием.