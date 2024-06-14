Небензя: РФ разочарована отсутствием реакции ООН на удар ВСУ по журналистам НТВ

Отсутствие реакции Секретариата Организации Объединённых Наций на удар Вооружённых сил Украины, в результате которого погиб российский журналист, оператор телеканала НТВ Валерий Кожин , вызывает разочарование.
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