Соответствующее постановление подписано главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Экстренные меры приняты для обеспечения безопасности прибрежной зоны и координации аварийных работ, проводимых специалистами на грузовом танкере «Афрамакс Рио», который ранее подвергся нападению вражеских безэкипажных катеров.
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