Борис Надеждин заявил об отъезде из России

Так много слов о том куске говна, что было человеком прежде. Но хорошо, что в европейский зад, - да хоть во в/на! Уплыл кусок говна под именем "Надеждин"!

Вера смелых

А наращу-ка я все запреты, а выпью-ка я бокальчик Мартини с апельсиновым соком! За то, чтобы всё говно уплыло из России в европейскую помойку, где ему самое место. А ещё лучше - в Сраиловку. Жаль, что говно плывет на деньги , высосанные из России, но они закончатся... А этих ельциноидов в России не будет! Лепо это, лепота, братцы!!!