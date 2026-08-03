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Газета.ру

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Борис Надеждин заявил об отъезде из России

Борис Надеждин заявил об отъезде из России

Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин заявил о своем отъезде из России. Согласно видеообращению, размещенному в его Telegram-канале, политик находится в Париже.

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Комментарии
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Вера смелых
Так много  слов о том куске говна, что было человеком прежде.                         Но хорошо, что в европейский зад, -  да хоть во   в/на!                                                      Уплыл кусок говна под именем &quot;Надеждин&quot;!
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1 м.
Вера смелых
А наращу-ка я все запреты, а выпью-ка я бокальчик Мартини с апельсиновым соком! За то, чтобы всё говно уплыло из России в европейскую помойку, где ему самое место. А ещё лучше - в Сраиловку. Жаль, что говно плывет на деньги , высосанные из России, но они закончатся... А этих ельциноидов в России не будет! Лепо это, лепота, братцы!!!
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1 м.