Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин заявил о своем отъезде из России. Согласно видеообращению, размещенному в его Telegram-канале, политик находится в Париже.
Борис Надеждин заявил об отъезде из России
Комментарии
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Вера смелых
Так много слов о том куске говна, что было человеком прежде. Но хорошо, что в европейский зад, - да хоть во в/на! Уплыл кусок говна под именем "Надеждин"!
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Вера смелых
А наращу-ка я все запреты, а выпью-ка я бокальчик Мартини с апельсиновым соком! За то, чтобы всё говно уплыло из России в европейскую помойку, где ему самое место. А ещё лучше - в Сраиловку. Жаль, что говно плывет на деньги , высосанные из России, но они закончатся... А этих ельциноидов в России не будет! Лепо это, лепота, братцы!!!
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