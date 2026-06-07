В I квартале 2026 года объём страховых взносов в Свердловской области вырос на 35% — до 17,7 млрд рублей

Драйвером роста стало добровольное медицинское страхование: сегмент вырос на 9% (2,2 млрд рублей). Работодатели включают полис ДМС в соцпакет для удержания сотрудников и привлечения новых, рассказали в Уральском ГУ Банка России.
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