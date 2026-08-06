НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

«Шифасы да, агуы да бар»: үлән белән дәвалаучы Фирая Захаровадан шифалы үләннәр серләре

«Шифасы да, агуы да бар»: үлән белән дәвалаучы Фирая Захаровадан шифалы үләннәр серләре

«Үләннәрне ни өчен эчкәнеңне белеп эчәргә кирәк», — ди фитотерапия белгечләре. Каюм Насыйри мирасына нигезләнеп язылган яңа китап тәкъдим итү чарасында халык медицинасы белгечләре Татарстан үләннәренең серләрен ачты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии