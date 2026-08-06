«Шифасы да, агуы да бар»: үлән белән дәвалаучы Фирая Захаровадан шифалы үләннәр серләре

«Үләннәрне ни өчен эчкәнеңне белеп эчәргә кирәк», — ди фитотерапия белгечләре. Каюм Насыйри мирасына нигезләнеп язылган яңа китап тәкъдим итү чарасында халык медицинасы белгечләре Татарстан үләннәренең серләрен ачты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии