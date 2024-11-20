ТАСС: Трамп может снять санкции с России при условии окончания конфликта AlexCoderТАСС: Трамп может снять санкции с России при условии окончания конфликта AlexCoder Политик намерен использовать подход “кнута и пряника” Дональд Трамп готов снять или смягчить санкции в отношении России после своего прихода к власти, но при одном условии.
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