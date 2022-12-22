Конгрессмены-республиканцы не желают давать еще денег Украине — Politico

Несмотря на теплый прием в Конгрессе США, который оказали президенту Украины Владимиру Зеленскому американские законодатели, ряд высокопоставленных республиканцев выразили сомнения по поводу выделения денег Украине, 21 декабря пишет Politico.
Несмотря на теплый прием в Конгрессе США, который оказали президенту Украины Владимиру Зеленскому американские законодатели, ряд высокопоставленных республиканцев выразили сомнения по поводу выделения денег Украине, 21 декабря пишет Politico.
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