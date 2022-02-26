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Россия явилась на войну. Локальные цели - глобальные последствия

Россия явилась на войну. Локальные цели - глобальные последствия

"Если драка неизбежна надо бить первым" (с) Ну вот "Украина не Россия" 8 лет "воевала" с Россией, "самоотверженно защищая Европу от злого Восточного Мордора"", а как Россия явилась на войну с легкой усмешкой:  "Вы хотели свет и тепло в ваши города? Ну так их есть у меня.

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