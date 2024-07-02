Пентагон заказал Lockheed Martin партию ракет ATACMS

Контракт на производство ракет ATACMS для ряда зарубежных стран стоимость выше $226 млн подписало с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin министерство обороны США, сообщила 2 июля пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии