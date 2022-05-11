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В конгрессе США одобрили инициативы, направленные на изоляцию России

В конгрессе США одобрили инициативы, направленные на изоляцию России

Палата представителей конгресса США 11 мая одобрила ряд законопроектов, направленных на изоляцию России и ее экономики из мировой финансовой системы, а также остановку ее членства в международных организациях и ужесточение действующих санкций.

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