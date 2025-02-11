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Царьград

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Психические проблемы украинских боевиков могут стать бременем для Польши

Психические проблемы украинских боевиков могут стать бременем для Польши

Военный психиатр Радослав Творус предупредил о возможном наплыве психически больных украинских боевиков в Польшу после завершения конфликта.

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