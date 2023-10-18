Японский тест оценит, насколько постарел ваш мозг: найдите предметы на картинке

Способность быстро переключаться, менять привычный образ мышления, адаптироваться к окружающему, легко находить на картинке не самые очевидные визуальные образы — признак молодости, активности и гибкости мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии