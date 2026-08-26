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Регионы России

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Анализ стоимости рекламных просмотров у блогеров в TikTok, YouTube, Telegram и VK по данным DIDENOK TEAM

Анализ стоимости рекламных просмотров у блогеров в TikTok, YouTube, Telegram и VK по данным DIDENOK TEAM

Коммуникационное агентство DIDENOK TEAM опубликовало исследование, основанное на средних показателях CPV (стоимости одного просмотра рекламного контента) блогеров на платформах TikTok, YouTube, Telegram и VK за период с июля 2025 по июль 2026 года.

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