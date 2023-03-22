22 неизвестных факта о фильме «Стиратель» - последнем классическом боевике Шварценеггера

«Стиратель» — это такой боевик на излете звездной карьеры Арнольда Шварценеггера. После выхода в кинотеатрах «Стирателя» Шварценеггер пошел проваливаться со всеми подряд фильмами иногда выступая чуть лучше только с лентами франшизы «Терминатор».