Трамп: Обама вынудил Байдена выйти из предвыборной гонки, так как не выносит его

Вашингтон, 24 июля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что бывший глава государства Барак Обама «терпеть не может» действующего американского лидера Джо Байдена и потому вместе с другими представителями Демпартии заставил главу Белого дома выйти из предвыборной кампании.
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