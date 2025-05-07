Украинцы, которых поддерживали спонсоры из европейских стран, попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в здании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако это оказалось безуспешным, мероприятие прошло отлично.
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