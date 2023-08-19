Военное обозрение

3 515 подписчиков

Министр обороны Буркина-Фасо предупредил о «ливийском» сценарии для Нигера в случае начала войны

Министр обороны Буркина-Фасо предупредил о «ливийском» сценарии для Нигера в случае начала войны

В случае начала боевых действий в Нигере страна может погрузиться в хаос, а в регионе Сахеля активизируются боевики радикальных группировок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх