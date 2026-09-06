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Слесарь «Звёздочки» стал вторым на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

Слесарь «Звёздочки» стал вторым на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

Иван Теплухин уступил победителю из Мордовии, но получил 500 тысяч рублей и серебряную медаль.В Архангельске подвели итоги федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Слесарь-сборщик».

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