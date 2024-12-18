Минобороны РФ сообщило об уничтожении взводного опорного пункта ВСУ под Херсоном

Он располагался в заброшенном доме Артиллеристы из состава российской группировки войск «Днепр» ликвидировали взводный опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области.
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