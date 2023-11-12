Министр обороны Франции Лекорню: переговоры с Шойгу помогли избежать эскалации

Французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что общение руководителей военных ведомств Франции и России способствовало в сложные моменты предотвращению эскалации между двумя государствами, при этом Париж готов возобновить такие контакты, в случае если они будут полезными и эффективными.
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