Министр обороны Франции Лекорню: переговоры с Шойгу помогли избежать эскалации

Французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что общение руководителей военных ведомств Франции и России способствовало в сложные моменты предотвращению эскалации между двумя государствами, при этом Париж готов возобновить такие контакты, в случае если они будут полезными и эффективными.