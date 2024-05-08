«Ланцет» сжёг британский ЗРК на шасси Supacat

/mediafiles/2024/05/ASRAAM-Velikobritaniya-VSU-Lantset.mp4 Уничтожение британской пусковой установки с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» (с) Видео канала «Изнанка» Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» сжёг пусковую установку зенитных ракет AIM-132 ASRAAM на базе грузовика Supacat HMT, которая была отправлена на Украину правительством Великобритании.