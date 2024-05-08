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Мировое обозрение

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  • ВАРЯГ РУС
    Комментарии здравые. Но и наш Президент несколько раз подчёркивал, что информация для образованных,  умеющих думать. ...Путин объясняет а...
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«Ланцет» сжёг британский ЗРК на шасси Supacat

/mediafiles/2024/05/ASRAAM-Velikobritaniya-VSU-Lantset.mp4 Уничтожение британской пусковой установки с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» (с) Видео канала «Изнанка»   Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» сжёг пусковую установку зенитных ракет AIM-132 ASRAAM на базе грузовика Supacat HMT, которая была отправлена на Украину правительством Великобритании.

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