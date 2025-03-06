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Женские руки – забота и теплота. Авторские поделки вдохновляют, удивляют, радуют

Женские руки – забота и теплота. Авторские поделки вдохновляют, удивляют, радуют

Известные широтой души и талантами активистки городского совета семей военнослужащих стали участниками традиционной ярмарки «Творческий Север», развернувшейся в выходные дни в Центре культуры и спорта «Геолог».

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