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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о победе Рыбакиной на US Open: «Мы ее профукали! Браво, Казахстан!»

Комментатор Дмитрий Губерниев  высказался о победе Елены Рыбакиной  на US Open . «Уроженка России, москвичка Рыбакина выиграла US Open!!! Какие прекрасные заголовки!!! Только это подмена понятий: Рыбакина – из Казахстана, который помогал и вкладывал в теннисистку!!! А мы ее профукали! Как это часто бывает!!! Рыбакина – Величие!!! Браво, Казахстан!!!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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