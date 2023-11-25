Шафер хочет взять на свадьбу ребенка, хотя его за два года предупредили, что она без детей

lenivka

На Д.Р. дочери пригласили ее подружку(без младшего брата 4 лет).Привели подругу и брата Зная что брат капризный,жестокий и не слушается от слова совсем, мы были шокированы.Но знакомые сказали,что без брата подружка никуда не ходит.Сами уехали на дачу. Это был ад.Я только с ним сидела,бросив 10 детей.Под конец он сбежал из дома и мы толпой его искали.Нашли на остановке.Я несла его под мышкой и плакала,а он орал,брыкался.