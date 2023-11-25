Шафер хочет взять на свадьбу ребенка, хотя его за два года предупредили, что она без детей

Свадьба – особенный день для пары. Поэтому неудивительно, что влюбленные хотят сделать её идеальной - все спланировать, разослать приглашения заранее, чтобы все могли прийти, создать дресс-код и попросить гостей соблюдать определенные правила, например не приводить с собой детей.
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