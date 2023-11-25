Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • lenivka
    На Д.Р. дочери пригласили ее подружку(без младшего брата 4 лет).Привели подругу и брата Зная что брат капризный,жесто...Шафер хочет взять...
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Шафер хочет взять на свадьбу ребенка, хотя его за два года предупредили, что она без детей

Шафер хочет взять на свадьбу ребенка, хотя его за два года предупредили, что она без детей

Свадьба – особенный день для пары. Поэтому неудивительно, что влюбленные хотят сделать её идеальной - все спланировать, разослать приглашения заранее, чтобы все могли прийти, создать дресс-код и попросить гостей соблюдать определенные правила, например не приводить с собой детей.

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Комментарии
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lenivka
На Д.Р. дочери пригласили ее подружку(без младшего брата 4 лет).Привели подругу и брата Зная что брат капризный,жестокий и не слушается от слова совсем, мы были шокированы.Но знакомые сказали,что без брата подружка никуда не ходит.Сами уехали на дачу. Это был ад.Я только с ним сидела,бросив 10 детей.Под конец он сбежал из дома и мы толпой его искали.Нашли на остановке.Я несла его под мышкой и плакала,а он орал,брыкался.
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