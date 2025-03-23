ФЛЮГЕРЫ убогие! КАК ГЛУБОКО нам на вас всех НАС РАТЬ!

Никифорова Галина

Как показывает время людей разделяет не национальность а религия. Трамп и Путин оба православные христиане поэтому между ними 100% понимание друг друга. Зеленский еврей это другая религия иное мышление и идеология. Поэтому его поддерживают западные правители евреи. Все воины происходят по расхождению религиозных взглядов и территориальной принадлежности. Такова жизнь!