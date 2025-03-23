БлокнотРУ Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным российский лидер поделился историей о том, как молился за Дональда Трампа.
Пошел в церковь за своего друга: Путин помолился за Трампа после покушения
Комментарии
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Александр Николаевич
ФЛЮГЕРЫ убогие! КАК ГЛУБОКО нам на вас всех НАС РАТЬ!
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7 час.
Никифорова Галина
Как показывает время людей разделяет не национальность а религия. Трамп и Путин оба православные христиане поэтому между ними 100% понимание друг друга. Зеленский еврей это другая религия иное мышление и идеология. Поэтому его поддерживают западные правители евреи. Все воины происходят по расхождению религиозных взглядов и территориальной принадлежности. Такова жизнь!
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6 час.
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