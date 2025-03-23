СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Облажалась военная прокуратура... А сейчас как отползти? Свою некомпетентность или действия под нажимом оправдать? За...Зеки на фронт, ге...
  • Гулька
    Увы, чиновники постарались! Только интересно, куда они со своими наворованными миллиардами думают податься, когда рос..."Депутат пенсионе...
  • Виктор Борисов
    Ну  вы  батенька  и пиз....бол👍1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения 1-е место в мире по количеств..."Депутат пенсионе...

Пошел в церковь за своего друга: Путин помолился за Трампа после покушения

Пошел в церковь за своего друга: Путин помолился за Трампа после покушения

БлокнотРУ Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным российский лидер поделился историей о том, как молился за Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
ФЛЮГЕРЫ убогие! КАК ГЛУБОКО нам на вас всех НАС РАТЬ!
Ответить
7 час.
Никифорова Галина
Как показывает время людей разделяет не национальность а религия. Трамп и Путин оба православные христиане поэтому между ними 100% понимание друг друга. Зеленский еврей это другая религия иное мышление и идеология. Поэтому его поддерживают западные правители евреи. Все воины происходят по расхождению религиозных взглядов и территориальной принадлежности.  Такова жизнь!
Ответить
6 час.
наверх