Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня подвергла критике администрацию ДПП за искажение ситуации с мерами наказания со стороны континентальной части для сепаратистов

Пекин, 16 августа /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в пятницу подвергла критике администрацию Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня за искажение ситуации с мерами наказания со стороны континентальной части Китая для сепаратистов.