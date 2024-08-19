Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня подвергла критике администрацию ДПП за искажение ситуации с мерами наказания со стороны континентальной части для сепаратистов

Пекин, 16 августа /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в пятницу подвергла критике администрацию Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня за искажение ситуации с мерами наказания со стороны континентальной части Китая для сепаратистов.
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