Оксана Самойлова, Виктория Шелягова с мужем, Ирина Горбачёва, Павел Табаков с девушкой позируют на новых фото со свадьбы Иды Галич

В сети появились новые фото со свадьбы Иды Галич — с Оксаной Самойловой, Викторией и Олегом Шеляговыми, Ириной Горбачёвой, Марией Миногаровой, Павлом Табаковым с его девушкой Ксенией Ермоленко и другими гостями.