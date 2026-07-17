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SPLETNIK

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Оксана Самойлова, Виктория Шелягова с мужем, Ирина Горбачёва, Павел Табаков с девушкой позируют на новых фото со свадьбы Иды Галич

Оксана Самойлова, Виктория Шелягова с мужем, Ирина Горбачёва, Павел Табаков с девушкой позируют на новых фото со свадьбы Иды Галич

В сети появились новые фото со свадьбы Иды Галич — с Оксаной Самойловой, Викторией и Олегом Шеляговыми, Ириной Горбачёвой, Марией Миногаровой, Павлом Табаковым с его девушкой Ксенией Ермоленко и другими гостями.

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