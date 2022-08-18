Директор CDC Рошель Валенскі Структуру CDC реорганізують через помилки відомства у боротьбі з Covid-19 Основна увага при реструктуризації відомства приділятиметься питанням громадської охорони здоров'я та підвищенню ефективності роботи CDC Керівництво Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) заявило, що після багатомісячної критики на адресу відомства у зв'язку з провалами у реагуванні на пандемію COVID-19 […] Сообщение Структуру CDC реорганізують через помилки відомства у боротьбі з Covid-19 появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.