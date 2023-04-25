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РИА Новости: российские войска начали применять танки «Армата» в зоне спецоперации

РИА Новости: российские войска начали применять танки «Армата» в зоне спецоперации

Российские войска начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции.Эти танки для СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

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