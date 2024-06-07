🌾 В Крыму раньше времени началась уборочная кампания ячменя Традиционно среди зерновых и бобовых эта культура созревает одной из первых.
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🌾 В Крыму раньше времени началась уборочная кампания ячменя Традиционно среди зерновых и бобовых эта культура созревает одной из первых.