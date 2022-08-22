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Вучич в панике: Президент не знает, как сербы переживут предстоящую зиму

Вучич в панике: Президент не знает, как сербы переживут предстоящую зиму

Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать поставки нефти из России, которая прибывает в страну по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию, передаёт РИА Новости.

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