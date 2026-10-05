Стало известно, сколько зарабатывал задержанный за взятку глава парка «Патриот»

Генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев, задержанный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, задекларировал за 2021 год доход в 3,258 миллиона рублей.
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Надо объявить всем, какую партию они представляют, иначе коррупцию в стране не одолеем!