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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слух: PlayStation 5 Pro будет на 45% быстрее в рендеринге и в три раза производительне...

Слух: PlayStation 5 Pro будет на 45% быстрее в рендеринге и в три раза производительне...

Слух: PlayStation 5 Pro будет на 45% быстрее в рендеринге и в три раза производительнее в трассировке лучейЮтубер Moore’s Law Is Dead поделился новыми подробностями о возможностях PlayStation 5 Pro, которая, как ожидается, выйдет осенью этого года.

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