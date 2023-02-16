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Политолог Марков: Запад платит главкому ВСУ Залужному виллами и особняками за то, что он гонит на «бойню» сотни тысяч украинцев

Политолог Марков: Запад платит главкому ВСУ Залужному виллами и особняками за то, что он гонит на «бойню» сотни тысяч украинцев

Запад платит главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному виллами и особняками за то, что он гонит на «бойню» сотни тысяч жителей своей страны.

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