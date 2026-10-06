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Иркутск Сегодня

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Двое парней из Ангарска сели в тюрьму за помощь мошенникам: украли у пенсионеров больше 5 млн рублей

Двое молодых парней из Ангарска отправились в колонию за то, что помогали мошенникам обманывать людей.

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