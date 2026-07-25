Миллиардер Джонсон бросил вызов Богу: теперь он растит клона, чтобы тот разбирал его на запчасти

Американский биохакер-миллиардер Брайан Джонсон, загнанный в угол неизлечимым аутоиммунным гастритом, явил миру очередное доказательство того, что большие деньги окончательно разъедают не только желудок, но и остатки совести.
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