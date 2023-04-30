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РИА Новости: до полного освобождения силами России Артемовска осталось около 1,5 км

РИА Новости: до полного освобождения силами России Артемовска осталось около 1,5 км

До полного освобождения силами Российской Федерации территории расположенного в Донбассе города Артемовска (украинское название — Бахмут) на данный момент осталось порядка 1,5 км.

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