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Газета.ру

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Депутат ГД Милонов: органичение суммы алиментов в ряде случаев уместно

Депутат ГД Милонов: органичение суммы алиментов в ряде случаев уместно

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в интервью «Ридусу» прокомментировал жалобу вратаря национальной сборной и «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в Конституционный суд, касающуюся верхней границы алиментов.

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