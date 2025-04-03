Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным как примером сильного лидера

Эррол Маск, отец американского миллиардера и куратора департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска, признался, что он и его сын восхищаются президентом России Владимиром Путиным как примером сильного лидера.
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