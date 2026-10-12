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Милана Бру: экранная химия с Матвеем Лыковым — «не магия», а внимание и доверие

Милана Бру: экранная химия с Матвеем Лыковым — «не магия», а внимание и доверие

Главную роль в историческом сериале «История его служанки» сыграла 25-летняя Милана Бру, а ее партнером на площадке стал 39-летний Матвей Лыков.

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