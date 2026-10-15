Россиянам не надо играть в GTA 6, потому что она разрушает душу, пропагандирует бандитизм и разврат, заявил глава «России Православной».
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