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Российская ПВО сбила четыре украинские ракеты над Мелитополем

Российская ПВО сбила четыре украинские ракеты над Мелитополем

Российская система ПВО сбила четыре украинские ракеты, которые пытались обстрелять Мелитополь вечером 20 июня.

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