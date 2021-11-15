Цветы из краски и воды. Высокоскоростная съемка Джека Лонга (Jack Long)

Очень бы хотелось посмотреть, как он это делает)

Ирина Осипова

Я Елена Очень бы хотелось посмотреть, как он это делает)

Оригинально!!! И очень красиво! Надо полагать, снимает не на цифру, а на плёнку. Ставит большую выдержку.