Цветы из краски и воды. Высокоскоростная съемка Джека Лонга (Jack Long)

Я Елена Дом/ДачаЦветы из краски и воды. Высокоскоростная съемка Джека Лонга (Jack Long) Жидкие цветы из воды и краски Художника и фотографа Джека Лонга (Jack Long) можно назвать нетрадиционным садовником.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарии Я Елена Очень бы хотелось посмотреть, как он это делает)Ответить120 час.Ирина Осипова Я Елена Очень бы хотелось посмотреть, как он это делает)Оригинально!!! И очень красиво! Надо полагать, снимает не на цифру, а на плёнку. Ставит большую выдержку.Ответить111 час.
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