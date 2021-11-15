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Цветы из краски и воды. Высокоскоростная съемка Джека Лонга (Jack Long)

Цветы из краски и воды. Высокоскоростная съемка Джека Лонга (Jack Long)

Жидкие цветы из воды и краски Художника и фотографа Джека Лонга (Jack Long) можно назвать нетрадиционным садовником.

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Комментарии
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Я Елена
Очень бы хотелось посмотреть, как он это делает)
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1
20 час.
Ирина Осипова
Я Елена
Очень бы хотелось посмотреть, как он это делает)
Оригинально!!! И очень красиво! Надо полагать, снимает не на цифру, а на плёнку. Ставит большую выдержку.
Ответить
1
11 час.

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