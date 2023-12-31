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Телеведущая Ивлеева обратилась к пострадавшим при обстреле Белгорода

Телеведущая Ивлеева обратилась к пострадавшим при обстреле Белгорода

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева прокомментировала в своем Telegram-канале обстрел в Белгороде.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Запела двуликая ворона
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11 час.
ДБ
Дмитрий Боев
Ну, старое, приписываемое Колчаку предложение не бить кучеров, проституток и шансоньеток, ибо они служат при любой власти и политикой не занимаются, подтверждается ещё раз. Пусть оно даже и не имеет к этому барону никакого отношения...
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11 час.
МА
Мишка Анисимов
Жалости никакой, только брезгливость к таким персонажам.
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1 час.

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