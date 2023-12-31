Телеведущая Ивлеева обратилась к пострадавшим при обстреле Белгорода

ДБ

Дмитрий Боев

Ну, старое, приписываемое Колчаку предложение не бить кучеров, проституток и шансоньеток, ибо они служат при любой власти и политикой не занимаются, подтверждается ещё раз. Пусть оно даже и не имеет к этому барону никакого отношения...